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В Астрахани предприниматель из Подмосковья предстанет перед судом за аферу с квартирами для детей-сирот

В Астрахани предприниматель из Подмосковья предстанет перед судом за аферу с квартирами для детей-сирот

Бюджету был нанесен ущерб более 4 млн рублей. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

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