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Ивановские новости

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СберСтрахование выплатило россиянам 373,8 млрд рублей за полгода

СберСтрахование выплатило россиянам 373,8 млрд рублей за полгода

В течение первых шести месяцев 2026 года СберСтрахование жизни, являющаяся частью блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, выплатила россиянам свыше 373,8 миллиарда рублей по договорам страхования жизни и здоровья.

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