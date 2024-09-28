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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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WADA перед Парижем-2024 потеряло более 900 результатов тестов спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил (New York Times)

Об этом сообщило издание New York Times. Отмечается, что некоторые руководители организации и юристы встревожены из-за того, что эти проблемы могли позволить спортсменам, в отношении которых ведется расследование из-за возможных допинг-нарушений, выступить на Олимпиаде в Париже.

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