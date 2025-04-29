Инновации без границ: как Россия и Узбекистан строят партнерство будущего

ТАШКЕНТ, 29 апреля, ФедералПресс. На международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте прошла сессия Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) «Промышленный бизнес-альянс регионов России и Узбекистана: инициативы от бизнеса и для бизнеса».
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