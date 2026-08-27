Нас объединяет Крым, а сила — в нашем единстве. Мы знаем цель — и мы к ней идём! тест тест.
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Нас объединяет Крым, а сила — в нашем единстве. Мы знаем цель — и мы к ней идём! тест тест.