Врач Шохирев: шаркающая походка указывает на паркинсонизм

Изменения в походке могут указывать на нарушения в работе мозга. Так, шаркающая походка может быть признаком паркинсонизма, патологического состояния, связанного с непроизвольным дрожанием конечностей и головы, постоянным мышечным гипертонусом.
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