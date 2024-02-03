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Не только о футболе

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НХЛ вернулась на Олимпиаду и проведет турнир сборных без России, Фьюри снялся с боя против Усика, СКА снова обыграл ЦСКА, Беллингем мог назвать Гринвуда насильником и другие новости

НХЛ вернулась на Олимпиаду и проведет турнир сборных без России, Фьюри снялся с боя против Усика, СКА снова обыграл ЦСКА, Беллингем мог назвать Гринвуда насильником и другие новости

1. НХЛ объявила об участии игроков лиги в Олимпиадах в 2026 и 2030 годах – это случится впервые с Сочи-2014.

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Комментарии
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Лена Мисько
Карпин против «Спартака», Николич во главе эмиратского гранда. Сюжеты Зимнего кубка РПЛ 🍿 «Спартак» готовится с Промесом и Угальде, но без Бонгонда. Абаскаль думает о футболе, на слухи не реагирует Вот самое важное о предсезонном турнире 👇 https://sprts.cc/cXrT8i
Карпин против «Спартака», Николич во главе эмиратского гранда. Сюжеты Зимнего кубка РПЛ
Sports.ru
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Максим Комаров
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