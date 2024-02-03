НХЛ вернулась на Олимпиаду и проведет турнир сборных без России, Фьюри снялся с боя против Усика, СКА снова обыграл ЦСКА, Беллингем мог назвать Гринвуда насильником и другие новости

1. НХЛ объявила об участии игроков лиги в Олимпиадах в 2026 и 2030 годах – это случится впервые с Сочи-2014.
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