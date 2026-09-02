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Воронежские новости

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Воронежская область заняла четвёртое место по количеству мусора среди регионов РФ

Воронежская область заняла четвёртое место по количеству мусора среди регионов РФ

Воронежская область продемонстрировала результат, существенно превышающий средний уровень по стране. В прошлом году каждый житель региона оставил после себя около 450,1 килограмма отходов, что вывело область на четвёртую строчку в рейтинге самых «мусорящих» субъектов федерации.

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