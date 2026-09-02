Воронежская область заняла четвёртое место по количеству мусора среди регионов РФ

Воронежская область продемонстрировала результат, существенно превышающий средний уровень по стране. В прошлом году каждый житель региона оставил после себя около 450,1 килограмма отходов, что вывело область на четвёртую строчку в рейтинге самых «мусорящих» субъектов федерации.