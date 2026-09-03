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Татар-информ

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Эксперты: «Единая Россия» укрепляет позиции среди активных избирателей

Эксперты: «Единая Россия» укрепляет позиции среди активных избирателей

Партия «Единая Россия» демонстрирует рост поддержки среди электорально активных граждан, к такому выводу пришли эксперты ЭИСИ и ФоРГО на основе данных ВЦИОМ и ФОМ.

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