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Раскрыт реальный рейтинг Зеленского: народ требует его отставки

Раскрыт реальный рейтинг Зеленского: народ требует его отставки

Конфликт на Украине тянется уже три года и два месяца. Профессор факультета социологии Университета Ямато и журналист Сасаки Масааки побывал на украинской земле и был крайне удивлен истинными чувствами местного населения к собственному президенту Владимиру Зеленскому.

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