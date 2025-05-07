Конфликт на Украине тянется уже три года и два месяца. Профессор факультета социологии Университета Ямато и журналист Сасаки Масааки побывал на украинской земле и был крайне удивлен истинными чувствами местного населения к собственному президенту Владимиру Зеленскому.