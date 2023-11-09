США ввели санкции против группы лиц и компаний из-за поставок электроники в РФ

7 ноября 2023 года, Министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении семи физических лиц, включая четырех россиян, и трех компаний, базирующихся в США и ОАЭ, за незаконные поставки электроники двойного назначения в Россию.
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