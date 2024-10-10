Врач Кардашова предупредила о возможном осеннем обострении гастрита

Осень часто сопровождается обострением гастрита, и это связано с несколькими факторами. В беседе с «ФедералПресс» гастроэнтеролог София Кардашова отметила, что на обострение влияют как физиологические, так и психологические аспекты.
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