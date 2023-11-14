Боррель предъявил чёрный список: Что в 12-м пакете санкций против России

Выяснилось, что Евросоюз включил в двенадцатый пакет антирусских ограничений.Уже завтра, 15 ноября, Еврокомиссия намерена представить на утверждение в Совет Евросоюза двенадцатый пакет антирусских санкций.
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