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Боррель предъявил чёрный список: Что в 12-м пакете санкций против России

Боррель предъявил чёрный список: Что в 12-м пакете санкций против России

Выяснилось, что Евросоюз включил в двенадцатый пакет антирусских ограничений.Уже завтра, 15 ноября, Еврокомиссия намерена представить на утверждение в Совет Евросоюза двенадцатый пакет антирусских санкций.

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