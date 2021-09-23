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В тюменских детских центрах не хватает работников

В тюменских детских центрах не хватает работников

После снятия ограничений в первый день сентября, который были введены ранее в связи с эпидемиологической обстановкой, на сайтах с объявлениями о работе появились множество вакансий администраторов детских комнат и операторов аттракционов в ТРЦ.

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