В МИД России указали на повышение Лондоном градуса конфронтации с Москвой

Британские власти не только не планируют отказаться от курса на жесткое противостояние с Москвой, но прилагают значительные усилия, чтобы конфронтации, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев в интервью ТАСС.
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