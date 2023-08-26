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Магнуссен врезался в барьеры на дождевой трассе, 3-я практика перед Гран-при Ниделандов прервана красными флагами

Магнуссен врезался в барьеры на дождевой трассе, 3-я практика перед Гран-при Ниделандов прервана красными флагами

Гонщик «Хааса» Кевин Магнусен попал в аварию во время третьей тренировки перед Гран-при Нидерландов, которая проходит в дождевых условиях.

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