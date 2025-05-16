Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 014 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Не тушуйсь, мужики! ВЫДЮЖИМ! Если без предательства и воровства! А на этой ниве надо ПРИМЕРНО ПОРАБОТАТЬ, и выгнать к..."Нас ждут тяжёлые...
  • Владимир Петров
    За свой счёт. А на фото - вурдалак. Зелёным покрасить...Коммунисты просят...
  • Eduard
    Хорошо бы!Обязательное обсл...

Жаркое солнце на Алтае: 30-градусная жара ждет регион на выходных!

Жаркое солнце на Алтае: 30-градусная жара ждет регион на выходных!

В ближайшую неделю в России ожидается "спокойная" погода, сообщает Роман Вильфанд из Гидрометцентра. Жаркие выходные с температурой до 30 градусов прогнозируются только в Республике Алтай и Алтайском крае.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх