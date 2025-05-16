Жаркое солнце на Алтае: 30-градусная жара ждет регион на выходных!

В ближайшую неделю в России ожидается "спокойная" погода, сообщает Роман Вильфанд из Гидрометцентра. Жаркие выходные с температурой до 30 градусов прогнозируются только в Республике Алтай и Алтайском крае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии