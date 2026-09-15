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Суд отказал сестрам Хачатурян в общении между собой

Суд отказал сестрам Хачатурян в общении между собой

Басманный суд Москвы отказался снимать запрет на общение между собой с сестер Хачатурян, находящихся под следствием восемь лет.

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