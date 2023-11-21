НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Президент «Наполи» о падении Мудрика: «Украину обокрали. Должны были назначать пенальти»

Президент «Наполи» о падении Мудрика: «Украину обокрали. Должны были назначать пенальти»

По мнению президента «Наполи», хозяева должны были пробить пенальти после падения Михаила Мудрика в штрафной площади на 3-й добавленной ко второму тайму минуте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх