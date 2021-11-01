Экс-командующий силами НАТО в Европе: Восстанавливать отношения с Россией можно только на жёстких условиях

События в миреПолитикаЭкс-командующий силами НАТО в Европе: Восстанавливать отношения с Россией можно только на жёстких условиях Москва и НАТО долгие годы общались и благодаря этому сторонам удавалось избегать военного конфликта.Вернуться к статье1312НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ДоронкинКонечно Россия выставит более жёсткие условия.AAlexСкрипач не нужен, родной.Леонид ВасиленкоВот поэтому ты и экс ( в смысле шелупонь на пенсии).валерий чердынцевСлов нет... Придурки!хохлошумерТупорылая нация!Морис ЕдропСмешались в кучу кони ,люди.. причем здесь газ и НАТО, газ никагого отношения к НАТО не имеетПавел ВасильевНу почему же, у страха не только глаза большие но и вони хватает))Boris MaxГосподи на сколько ограниченные люди в командовании на Западе.Эдуард Николаевпохоже командует ими примат низшей пробыТатаринцев ИгорьАлександр СвиридовВ Ж-Ж-ЖО-ПУ!!!!Наиль БакировВесь "запад" , раз в столетие собирается вместе , чтобы получить pyzduleй от русских . Такая у них традиция , народная забава...БОБорис ОсиповКомментировать
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