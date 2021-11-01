События в мире

48 834 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лисовский
    Да не боится он , а просто объединяться белорусский народ не хочет . За чем им этот бардак как у нас .Чем для Беларуси ...
  • Александр Лисовский
    Вся статья лживая до последней точки . Во первых вместо их разговора показан фейк от двух пройдох из " радио Свобода ...Чем для Беларуси ...
  • Александр Лисовский
    вы точно женщина ?Чем для Беларуси ...

Экс-командующий силами НАТО в Европе: Восстанавливать отношения с Россией можно только на жёстких условиях

Экс-командующий силами НАТО в Европе: Восстанавливать отношения с Россией можно только на жёстких условиях

Москва и НАТО долгие годы общались и благодаря этому сторонам удавалось избегать военного конфликта.

Вернуться к статье
1312
Обсудить
Андрей Доронкин
Конечно Россия выставит более жёсткие условия.
Alex
Скрипач не нужен, родной.
Леонид Василенко
Вот поэтому ты и экс ( в смысле шелупонь на пенсии).
валерий чердынцев
Слов нет... Придурки!
хохлошумер
Тупорылая нация!
Морис Едроп
Смешались в кучу кони ,люди.. причем здесь газ и НАТО, газ никагого отношения к НАТО не имеет
Павел Васильев
Ну почему же, у страха не только глаза большие но и вони хватает))
Boris Max
Господи на сколько ограниченные люди в командовании на Западе.
Эдуард Николаев
похоже командует ими примат низшей пробы
Татаринцев Игорь
Александр Свиридов
В Ж-Ж-ЖО-ПУ!!!!
Наиль Бакиров
Весь "запад" , раз в столетие собирается вместе , чтобы получить pyzduleй от русских . Такая у них традиция , народная забава...
Борис Осипов

Картина дня

наверх