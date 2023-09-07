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Запад, являвшийся главным врагом христианства на его заре, позже решил его монополизировать

Запад, являвшийся главным врагом христианства на его заре, позже решил его монополизировать

Христианство, зарождавшееся на Востоке и бывшее уделом обездоленных со временем решили прибрать к рукам власть имущие мужи на Западе, сделав его проводником своих политических целей.

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