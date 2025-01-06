Политический кризис на Западе нарастает: премьер Канады и канцлер Австрии уходят в отставку

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо может в ближайшее время уйти в отставку. По информации Globe and Mail, Трюдо, вероятно, уже в понедельник объявит о своем уходе с поста лидера правящей Либеральной партии Канады после девяти лет пребывания у власти.