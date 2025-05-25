Евгений Мураев: «Обмены на грани абсурда»: кто вернется домой, а кто за решетку?

Какой интересный поворот произошел в обменах между Россией и Украиной, и кто именно вернулся домой? В чем заключаются подводные камни процесса обмена, который уже на протяжении нескольких лет осуществляется властью? Каково истинное положение политзаключенных, включаемых в списки для обмена, и что это говорит о политической ситуации в Украине? Первый обмен между Россией и Украиной прошел успешно, и это замечательно, что люди вернулись домой.