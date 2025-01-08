Российские войска поразили 147 целей ВСУ, включая беспилотники и технику

Министерство обороны России сообщило о том, что русские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения беспилотников ВСУ в 147 районах, включая скопления техники и иностранных наёмников.
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