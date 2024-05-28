Средняя зарплата SEO-оптимизаторов в России за год выросла на 15 тысяч рублей

За январь-май 2024 года в России было открыто почти 4 тыс. вакансий для специалистов, которые занимаются внешней и внутренней оптимизацией сайта – спрос на них увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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