Глава делегации США на ВФМ: вражда в отношениях с Россией идёт из Вашингтона

Глава американской делегации на Всемирном фестивале молодёжи Калеб Мопин заявил, что тёплый приём его делегации на ВФМ демонстрирует, что враждебность в отношениях России и Соединённых Штатов исходит со стороны Вашингтона.
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