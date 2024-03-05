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Глава делегации США на ВФМ: вражда в отношениях с Россией идёт из Вашингтона

Глава делегации США на ВФМ: вражда в отношениях с Россией идёт из Вашингтона

Глава американской делегации на Всемирном фестивале молодёжи Калеб Мопин заявил, что тёплый приём его делегации на ВФМ демонстрирует, что враждебность в отношениях России и Соединённых Штатов исходит со стороны Вашингтона.

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