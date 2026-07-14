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ИА Регнум

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«Неприемлемые взгляды». За что убили 78-летнюю противницу мигрантов

«Неприемлемые взгляды». За что убили 78-летнюю противницу мигрантов

Великобритания переживает политическое потрясение. В своем уединённом доме в деревне Хейтор на краю национального парка Дартмур была обнаружена мёртвой 78-летняя Энн Уиддикомб — экс-депутат парламента, экс-министр, евродепутат и официальный представитель Партии реформ по вопросам миграции и юстиции.

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