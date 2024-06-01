С 1 июня в России вступают поправки в ПДД

С 1 июня в России вступают в силу новые правила дорожного движения, которые касаются использования шипованной резины, срока действия иностранных прав, запретов на использование камер видеонаблюдения и других аспектов управления транспортными средствами.
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