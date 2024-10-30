Украина готовится к открытию воздушного пространства

Министерство развития громад и территорий во время мероприятия в Варшаве, в котором участвовали профильные регуляторы Евросоюза, Великобритании и США, руководство украинских и иностранных авиакомпаний, ранее совершавших полеты на Украине, страховые и лизинговые компании, производителей самолетов, представило карту совместно с Государственной авиационной службой, Украэродвижением, командованием Воздушных сил ВСУ и руководителями международных аэропортов.