Бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ доступны юным братчанам

В Иркутской области стартовал третий этап уникальной образовательной программы, созданной ведущей технологической компанией BitRiver при сотрудничестве с Братским государственным университетом (БрГУ) и фондом «Сибирский характер».
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