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Среднюю зарплату выше 150 тысяч рублей начали платить в семи регионах России

Среднюю зарплату выше 150 тысяч рублей начали платить в семи регионах России

В семи регионах России можно зарабатывать более 150 тысяч рублей в месяц. Статистику по средним зарплатам в стране опубликовал Росстат, выдержки из документа привело РИА «Новости» .

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