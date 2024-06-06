Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего обеспечения жителя Крыма необходимыми лекарствами

В социальных сетях распространено видеообращение жительницы региона о сложностях в получении жизненно важного лекарства, необходимого ее 25-летнему сыну, страдающему тяжелой формой болезни, из-за перебоев в поставках.
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