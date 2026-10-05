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Культуромания

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Бурятская художница Юмжана Жамбалова представит свои работы в Казани

Бурятская художница Юмжана Жамбалова представит свои работы в Казани

5 октября 2026 года в Доме Дружбы народов Татарстана состоится открытие персональной выставки бурятской художницы Юмжаны Жамбаловой «Бурятия в красках: пейзажи, лица, сакральные символы», сообщили в Минкультуры Татарстана.

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