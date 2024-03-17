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Ле Мэр: Париж должен поддерживать Киев без вреда французским аграриям

Ле Мэр: Париж должен поддерживать Киев без вреда французским аграриям

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подчеркнул в интервью, что Франция должна продолжать поддерживать Украину в разрешении конфликта, а не допускать ущерб французским аграриям за счет открытия сельскохозяйственного рынка для украинской продукции.

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