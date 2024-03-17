Ле Мэр: Париж должен поддерживать Киев без вреда французским аграриям

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подчеркнул в интервью, что Франция должна продолжать поддерживать Украину в разрешении конфликта, а не допускать ущерб французским аграриям за счет открытия сельскохозяйственного рынка для украинской продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии