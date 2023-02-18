Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской области

Серия взрывов прозвучала в Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении украинских СМИ. Ранее сообщалось, что после объявленной во всех регионах страны воздушной тревоги громкие хлопки были слышны также в Киеве и на Западной Украине.