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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской области

Серия взрывов прозвучала в Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении украинских СМИ. Ранее сообщалось, что после объявленной во всех регионах страны воздушной тревоги громкие хлопки были слышны также в Киеве и на Западной Украине.

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