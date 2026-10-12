Нижегородская область получит 662,2 млн рублей на расселение аварийного жилья

Нижегородская область получит из федерального бюджета 662,2 млн рублей на расселение аварийного жилья в 2025–2026 годах, а с учётом региональных и муниципальных средств общий объём финансирования достигнет 1,49 млрд рублей.
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