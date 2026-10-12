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Царьград

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Нижегородская область получит 662,2 млн рублей на расселение аварийного жилья

Нижегородская область получит 662,2 млн рублей на расселение аварийного жилья

Нижегородская область получит из федерального бюджета 662,2 млн рублей на расселение аварийного жилья в 2025–2026 годах, а с учётом региональных и муниципальных средств общий объём финансирования достигнет 1,49 млрд рублей.

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