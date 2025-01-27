Причина огромного гонорара ведущего Ивана Урганта стала известна СМИ

Известный российский телеведущий раскрыл причину установки баснословного гонорара для Ивана Урганта. Телеведущий Владимир Березин объяснил гонорар в семь миллионов рублей Ивана Урганта его востребованностью.
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