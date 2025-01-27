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Мода и Шоу-бизнес

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Причина огромного гонорара ведущего Ивана Урганта стала известна СМИ

Причина огромного гонорара ведущего Ивана Урганта стала известна СМИ

Известный российский телеведущий раскрыл причину установки баснословного гонорара для Ивана Урганта. Телеведущий Владимир Березин объяснил гонорар в семь миллионов рублей Ивана Урганта его востребованностью.

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