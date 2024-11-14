Шарапова рассказала подробности увольнения Андреевой с «Первого канала»

Звезду эфира заменили другим человеком по решению руководстваЕкатерина Андреева считается бессменным лицом новостной программы "Время" на "Первом канале", однако в ее трудовой истории были непростые периоды.
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