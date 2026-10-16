Пассивную систему защиты НПЗ от атак обеспечивают их владельцы разработали в России, рассказал вице-премьер Александр Новак, об этом 16 октября сообщает РБК.
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