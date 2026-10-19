В кенийском городе Момбаса ожидается оглашение судебного вердикта по делу лидера религиозного культа Пола Маккензи и 29 его сторонников, обвиняемых в гибели 191 ребёнка, сообщает KP.
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