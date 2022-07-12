Мировое обозрение

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ВСУ нанесли массированный удар по военской части, обеспечивающей безопасность Луганска

ВСУ нанесли массированный удар по военской части, обеспечивающей безопасность Луганска

«Предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан» Вооружённые формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск.

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