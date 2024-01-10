Естественно, монополия! Новшества последних лет. Формула долгосрочных тарифов на сети РЖД

Ещё одним важным элементом системы администрирования тарифов стало применение формулы долгосрочного ценообразования, или формулы долгосрочной индексации тарифа, которая после нескольких лет обсуждения в транспортном сообществе (2012–2016 гг.
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