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Мысли о Старом новом годе и Празднике Обрезания Господня

Мысли о Старом новом годе и Празднике Обрезания Господня

Только в России есть такой интересный праздник — Старый новый год. Он не только содержит память о прежнем славном имперском прошлом, но и связывает нас с вечным церковным настоящим.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Поклонение  подвешенному ,  мучающемуся на кресте  человеку  ....   это хорошо ...?                                                                                 Если это хорошо  =  ТО ЭТО  НЕ ОТ БОГА ,  от кого угодно ...... !           И сатанизм в умах  , если  люди  надеются и думают  что   за их грехи   будет отвечать   другой  , подвешенный на кресте .... !               ПЕРЕД БОГОМ ОТВЕЧАЕТ   КАЖДЫЙ ТОЛЬКО САМ  и ТОЛЬКО САМ , ЗА ВСЕ СВОИ  МЫСЛИ и ПОСТУПКИ !!!
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