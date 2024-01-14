Мысли о Старом новом годе и Празднике Обрезания Господня

МГ

Малик Гумеров

Поклонение подвешенному , мучающемуся на кресте человеку .... это хорошо ...? Если это хорошо = ТО ЭТО НЕ ОТ БОГА , от кого угодно ...... ! И сатанизм в умах , если люди надеются и думают что за их грехи будет отвечать другой , подвешенный на кресте .... ! ПЕРЕД БОГОМ ОТВЕЧАЕТ КАЖДЫЙ ТОЛЬКО САМ и ТОЛЬКО САМ , ЗА ВСЕ СВОИ МЫСЛИ и ПОСТУПКИ !!!