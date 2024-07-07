Круче любых ожиданий: в Москве рассказали о Китае в формате премиум

Настоящую камерную Поднебесную воссоздали 1 июля в центре столицы. Агентство индивидуальных путешествий премиум-класса Back To Travel пригласило путешественников, объехавших множество стран, поделиться своим опытом о Китае – непривычном, но таком манящем.
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