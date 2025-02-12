Трамп заявил, что его устраивает идея об отказе Украине в членстве в НАТО

Global Look Press/Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает непрактичной и маловероятной перспективу вступления Украины в Североатлантический альянс и выразил согласие с идеей об отказе Киева от вступления в НАТО.
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