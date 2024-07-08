В России к лету резко снизилась доля отказов по ипотеке

До весны наблюдалась обратная тенденция — отказы росли. Например, в феврале доля отказов в целом по рынку ипотеки составляла 56%, а на рынке новостроек — 65%, рассказали «РБК-Недвижимости» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) Российские банки стали чаще одобрять ипотеку заемщикам.
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