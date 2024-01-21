Ансамбль песни и пляски ЦВО провели выступление для артиллеристов в одном из тыловых районов проведения спецоперации

Программа мероприятия содержала в себе широкий спектр исполняемых композиций, содержащий в себе как любимые всеми шлягеры, так и песни, получившие известность в ходе проведения специальной военной операции.
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