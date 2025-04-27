Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Киев не контролирует ВСУ, на День Победы ждите эскалацию" – Сивков

"Киев не контролирует ВСУ, на День Победы ждите эскалацию" – Сивков

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Доктор военных наук Константин Сивков в эфире студии "День Центр" спрогнозировал ситуацию на ближайшее будущее.

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