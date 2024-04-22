Expert Says Ben Affleck ‘Often Looking Miserable’ Is One Key Reason Jennifer Lopez’s Popularity Is Decreasing

ben affleck and jennifer lopez at a basketball game Jennifer Lopez has had a difficult start to 2024 as the release of her underwhelming album This Is Me… Now was then followed up by the cancelation of multiple tour dates due to low ticket sales.
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