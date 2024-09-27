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Свежие комментарии

Сергей Ястржембский. «Не пора ли подводить итоги?»

Сергей Ястржембский. «Не пора ли подводить итоги?»

Вот и я никак не могу поверить, считаю это нонсенсом, фейком, злой шуткой, бюрократической опечаткой в паспорте, но факт налицо – мне скоро 70! Не буду паниковать, а просто использую приближающуюся дату как информационный повод, чтобы подойти к юбилею тематически – проанализировать те изменения, которые произошли во мне и в моей жизни благодаря охоте.

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